No Valentine's Day, Meghan Markle se declara para Príncipe Harry e curte dia com os filhos

O Valentine's Day foi um pouco diferente na casa de Príncipe Harry e Meghan Markle nesta sexta-feira, dia 14. Com o Duque de Sussex no Invictus Games, a duquesa ficou em casa com os filhos do casal - Archie e Lilibet.

No Feed, Meghan compartilhou um clique ao lado do maridão e escreveu:

De volta para casa a cuidar dos nossos bebês, e com saudades do meu Valentine, enquanto ele continua nos Jogos Invictus, a mudar vidas e a lembrar a todos nós do poder da cura e da resiliência através destes incríveis veteranos e das suas famílias. Mais do que orgulhoso do meu marido e do que ele criou. Meu amor, vou comer hambúrgueres e batatas fritas e peixe e batatas fritas contigo para sempre. Obrigado por ti. As ever, M.

Fofos, não é?