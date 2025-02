Leilão em São Bernardo tem três Hyundai Tucson a partir de R$ 8.000

O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) promove, a partir de 17 de março, um leilão com 1.014 lotes de veículos apreendidos por infrações nas ruas de São Bernardo. O evento acontecerá online e inclui desde carros conservados até sucatas destinadas à desmontagem e reciclagem.

Entre os destaques do leilão, três Hyundai Tucson terão lances iniciais a partir de R$ 8.000. Também estarão disponíveis um Mitsubishi Lancer 2.0 de 2014 por R$ 13.000, um Toyota Corolla prata de 2011 pelo mesmo valor, além de uma Kombi branca de 2011 por R$ 8.400. Modelos mais populares, como Chevrolet Corsa e Peugeot, terão preços a partir de R$ 2.000. Além disso, o leilão contará com centenas de motocicletas, algumas com lance inicial abaixo de R$ 1.000.

Como participar

O leilão será realizado na plataforma online da empresa Hasta SP (www.hastasp.com.br), onde os lances poderão ser feitos. Os interessados devem se cadastrar até 48 horas antes do evento. Os veículos poderão ser visitados entre os dias 10 e 14 de março, das 9h às 16h, nos pátios de Casa Branca e SBC Municipal.

A fase de pré-lances começa em 24 de fevereiro. O valor sugerido pelo participante será convertido automaticamente em lance no início do leilão, e caso não seja superado em até 30 segundos, resultará na compra do veículo.

Calendário do leilão

17 a 19 de março – Veículos conservados aptos a circular

20 e 21 de março – Sucatas aproveitáveis para desmonte

21 de março – Sucatas inservíveis destinadas à reciclagem

As regras do edital também determinam que os veículos leiloados podem ser recuperados por seus proprietários até um dia útil antes do evento, caso as pendências financeiras sejam quitadas.

Restrições à participação

Por questões de transparência e idoneidade, o edital veta a participação de servidores do Detran-SP e seus parentes, leiloeiros e suas equipes, além de administradores e funcionários dos pátios terceirizados onde os veículos estão armazenados. Empresas impedidas de contratar com a administração pública também estão proibidas de participar.

Para mais informações e acesso à lista completa dos veículos, os interessados podem consultar o edital no Diário Oficial do Estado e no site da Hasta SP.

