Neymar teria ficado surpreso com desejo de grávida de Bruna Biancardi na festa de Memphis Depay

Neymar Jr. e Bruna Biancardi estiveram presentes no festão promovido por Memphis Depay, jogador do Corinthians, para celebrar a chegada de seus 31 anos de idade. O evento aconteceu em São Paulo, na última quinta-feira, dia 13, e reuniu uma série de famosos e membros da equipe do time paulista.

Segundo o colunista Leo Dias, Neymar teria se surpreendido com o apetite de Bruna na festa. A influenciadora comido não só um, mas três hambúrgueres, fazendo o jogador dizer:

- Caramba! Você está grávida, de novo?

Vale lembrar que Bruna está à espera da segunda filha do casal, Mel. Em suas redes sociais, Biancardi compartilhou a caixa da lembrancinha que ganhou no aniversário de Depay. Não foi possível ver o conteúdo, mas a embalagem era da Chanel. Uau!

Memphis e Neymar são amigos de longa data. Na última quarta-feira, dia 12, os dois se enfrentaram no clássico Santos contra Corinthians, da qual o time da capital paulista saiu vencedor.