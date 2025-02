ANP autoriza entrada em operação da FPSO Almirante Tamandaré da Petrobras

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) concedeu nesta sexta-feira, 14, as autorizações que restavam pendentes para o início da produção do FPSO (navio-plataforma) Almirante Tamandaré, da Petrobras. A plataforma é a maior já instalada no País e fica no campo de Búzios, na bacia de Santos, maior campo de águas ultraprofundas do mundo.

A unidade tem capacidade para produzir 225 mil barris de óleo por dia (bpd) e 12 milhões de metros cúbicos de gás, e ficará a aproximadamente 180 km da costa do Rio de Janeiro.

A exploração do campo de Búzios é gerida pelo consórcio liderado pela Petrobras e corresponde a mais de 20% da produção total da empresa.

A unidade é afretada pela empresa SBM Offshore e integrará a produção com outras cinco unidades já instaladas no Campo de Búzios: os FPSOs P-74, P-75, P-76, P-77 e Almirante Barroso.

O FPSO Almirante Tamandaré possui tecnologia de descarbonização e um sistema de flare fechado, que, em conjunto com equipamentos de recuperação de calor, otimiza o consumo de energia e contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

O processo de autorização de uma FPSO pela ANP envolve o trabalho do Núcleo de Fiscalização da Medição da Produção de Petróleo e Gás Natural (NFP) e da Superintendência de Segurança Operacional (SSO). A atuação de ambas as áreas contou com três inspeções realizadas na instalação, sendo duas delas no exterior, no estaleiro onde estava sendo construída, e mais uma na locação, em ambiente offshore, além de uma extensa análise de centenas de documentos técnicos por equipes multidisciplinares.