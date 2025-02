Em meio a rumores de crise, Michelle e Barack Obama publicam registro celebrando o Valentine's Day

O amor está no ar, sim! Há alguns meses, Michelle e Barack Obama estão sendo alvos de rumores sobre crise no casamento. No entanto, a ex-primeira dama e o ex-presidente dos Estados Unidos usaram as redes sociais nesta sexta-feira, dia 14, para mostrar que tudo não passou de meros boatos.

Celebrando o Valentine's Day, Dia dos Namorados comemorado em outros países, Michelle publicou uma selfie ao lado do marido e se derreteu ao legendar o registro:

Se há uma pessoa com quem posso contar sempre é você. Você é minha rocha. Sempre foi. Sempre será. Feliz Dia dos Namorados, querido!

Do outro lado, Barack Obama postou o mesmo clique e rasgou elogios para a amada:

Trinta e dois anos juntos e ainda me tira o fôlego. Feliz Dia dos Namorados.

Meta de relacionamento, não é?! Fofos!

Vale lembrar que, recentemente, Jennifer Aniston estava sendo apontada como affair de Barack Obama, que estaria se divorciando de Michelle. A atriz negou publicamente o suposto envolvimento.