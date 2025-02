Marido de cantora da Jovem Guarda presta conta sobre 'vaquinha' mesmo com tratamento no SUS

O produtor musical Cadu Nolla, marido de Lilian Knapp, se pronunciou sobre a vaquinha que está fazendo para ajudar no tratamento da cantora da Jovem Guarda, que está com um tumor agressivo na pélvis.

"Quero prestar contas a vocês. Com essa verba extra que conseguimos, farei 6 sessões de imunoterapia com ozônio, o que propiciará a Lilian, um conforto maior no tratamento que virá! Assim que ela começar a tratar o tumor, farei mais 12 sessões. Totalizando 18 aplicações, com um custo muito alto", escreveu o marido de Lilian.

Cadu resolveu prestar contas após ser questionado o motivo de arrecadar dinheiro se o tratamento de Lilian, que tem 76 anos, seria feito pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, que é gratuito.

"O SUS tem um limite e, para ultrapassar o limite de assistência do SUS, só pagando. Ela vai fazer o tratamento pelo SUS e vamos complementar com esse alívio pra ela", justificou.

Cadu ainda agradeceu aos "fãs, amigos, família, empresários e radialistas" que já contribuíram financeiramente e esclareceu que continuará com a campanha.

"Vamos continuar com a vaquinha porque o tratamento é longo e custoso e sei que todos querem ela de volta aos palcos! Continuem divulgando e logo estaremos vendo ela brilhar", finalizou.

Lilian começou sua carreira nos anos 1960 como integrante da dupla Leno & Lilian, com a qual lançou hits como Devolve-me e Pobre Menina. Juntos, foram estrelas da Jovem Guarda.

Em sua carreira solo, Lilian imortalizou a canção Sou Rebelde, de 1978, que voltou à cena ao viralizar nas redes sociais em 2023.