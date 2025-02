Ostapenko aumenta freguesia e finda reinado de Swiatek em Doha; Bia Haddad cai na semi

Chegou ao fim nesta sexta-feira o reinado de Iga Swiatek no WTA 1000 de Doha. Após somar 15 vitórias seguidas na competição e conquistar o tricampeonato, a polonesa número 2 do mundo foi eliminada nas semifinais pela carrasco Jelena Ostapenko, de quem perdeu pela quinta vez seguida no circuito, fáceis parciais de 6/3 e 6/1. Em duplas, a brasileira Bia Haddad também viu o sonho de brigar pelo título chegar ao fim com eliminação na semifinal.

Ostapenko acaba com uma sequência de vitórias da ex-número 1 do mundo em Doha que vinha desde 2021, quando iniciou a campanha do primeiro título. A tenista da Letônia volta à final de um WTA 1000 (terceira da carreira e segunda em Doha, onde perdeu para Carla Suárez a decisão em 2016) após longos sete anos e soma sua 23ª vitória diante de uma top-10.

"Eu estava bem confiante de que venceria. Jogamos muitas partidas e eu sei como jogar contra ela. Estou muito feliz com a forma como estou lidando com minhas emoções esta semana e feliz por estar na final", celebrou a tenista da Letônia.

Além de acabar com o sonho de Swiatek se tornar tetracampeã em Doha, Ostapenko ainda conseguiu irritá-la quando abriu 3 a 0 no segundo set. Descontrolada com tantos erros, a polonesa atirou a raquete com força ao chão para cara de espanto da oponente.

Foi um domínio completo da letã, que já começou o duelo quebrando o serviço da rival. A polonesa teve um break point para se recuperar na parcial no sexto gama, mas desperdiçou. E acabou sendo quebrada mais uma vez no ponto decisivo, com Ostapenko abrindo 6 a 3.

O segundo set foi ainda melhor da 37ª colocada do ranking. Com duas quebras, ela abriu logo 4 a 0, aproveitando o descontrole de Swiatek. A polonesa conseguiu uma quebra no quinto game para escapar do humilhante pneu, mas levou dois pontos a seguir para grande festa da adversária.

QUEDA BRASILEIRA NAS DUPLAS

Em busca de sua segunda final ao lado da alemã Laura Siegemund e do primeiro título, Bia Haddad acabou amargando mais uma eliminação no ano nesta sexta-feira. Sem repetir as boas apresentações em Doha, a parceria foi facilmente dominada pela chinesa Jiang Xinyu e a taiwanesa Fang-Hsien Wu, que fizeram 6/2 e 6/3.

As asiáticas chegaram descansadas após avançarem com W.O. na quinta-feira após abandono da dupla quinta favorita em Doha, formada pela russa Veronika Kudermetova e a taiwanesa Chan Hao-Ching. Com mais fôlego, não tiveram problemas para avançar à decisão após 1h24 de jogo.

A final será diante das italianas Sara Errani e Jasmine Paolini, terceira favoritas, que bateram as russas Mirra Andreeva e Diana Shnaider de virada, no super tie-break, parciais de 4/6, 7/6 (7/2) e 11/9.