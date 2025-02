Tiba Camargos tem cirurgia adiada após complicações; entenda

Tiba Camargos teve sua cirurgia, anteriormente programada para esta sexta-feira, 14, adiada e sem previsão de remarcação. A informação é de Dea Camargo, mulher do influenciador que sofreu acidente ao tentar salvar o filho de um afogamento.

Ela relatou que o adiamento foi causado por uma complicação na extubação após um comprometimento do diafragma e do intestino. Sem a extubação e a melhora de outros fatores na saúde do influenciador, não será possível a realização do procedimento.

"Por causa de uma dilatação no intestino, o diafragma ficou comprometido e ele não conseguiu se manter na respiração por conta própria. Por causa disso e de uma febre, a cirurgia não vai ser possível", relatou Dea.

"A cirurgia só será feita quando a situação estabilizar, quando a febre baixar e o abdômen não estiver mais tão dilatado e o intestino voltar a funcionar", completou. Ela pediu por orações e desejou que o marido melhorasse para que o procedimento pudesse ser realizado.

Também pelas redes sociais, Dea compartilhou uma foto de mãos dadas com Tiba. Ela expressou, na legenda, a saudade do marido, além do desejo de melhora.

"Não tem sido fácil, mas ainda há esperança ... Te amo, minha riqueza. Eu preciso de você!", finalizou.