Patrícia Ramos revela término de namoro com jogador de futebol

O ano mal começou e alguns casais já decidiram seguir caminhos separados e anunciaram que estavam terminando seus relacionamentos. Patrícia Ramos confirmou que o namoro com o jogador de futebol Luiz Fernando Maximiano chegou ao fim.

A influenciadora havia aberto uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para interagir com seguidores e foi questionada se estava solteira. De forma simples e direta, ela optou por não revelar o motivo do término e apenas contou que já faz algum tempo que não vive mais um romance com o atleta:

- Amiga, estou [solteira]. Já tem um tempinho. Não são dias nem semanas, tem um tempinho que estou solteira. É isso.

Patricia e Maximiano haviam assumido o relacionamento em junho de 2024 e a influenciadora na época explicou que tinha preferido ser discreta com o namoro.