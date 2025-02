Após polêmica em premiação, Milton Nascimento participa de show da Portela e Teresa Cristina dispara: Chupa, Grammy!

Lembra da polêmica que aconteceu com Milton Nascimento no Grammy de 2025, quando o icônico cantor brasileiro não teve um lugar digno na premiação na qual estava indicado? Pois na noite da última quinta-feira, dia 13, Teresa Cristina lembrou o ocorrido ao falar Chupa, Grammy, Milton Nascimento não se curva a ninguém em show realizado pela Portela, escola de samba carioca que o homenageia no samba deste ano.

De acordo com informações do jornal O Globo, a cantora soltou a fala no palco do Vivo Rio, no Centro, quando encarnou a mestra de cerimônias para homenagear o cantor mineiro.

E a festa foi cheia de nomes de peso. Primeiro Tia Surica subiu ao palco para soltar a voz. A sambista, cantora e intérprete de samba-enredo é presidente de honra da Portela, sendo matriarca e integrante da velha-guarda da escola.

Maria Gadú foi outra que se apresentou, tendo cantado ao lado de Teresa Cristina, assim como Roberta Sá, mais um nome de peso no samba brasileiro. Simone também esteve por lá cantando, e logo depois Criolo subiu ao palco.

Foi ao lado dele, aliás, que Milton Nascimento apareceu. Os dois cantaram juntos e emocionaram o público. Teresa Cristina também cantou com Milton depois desse momento especial. E, ao final, todos se reuniram, mostrando a importância inegável que Milton Nascimento tem na música nacional e mundial.