Cacá Diegues, diretor de Deus É Brasileiro e Bye bye Brasil, morre aos 84 anos de idade

O cineasta Carlos José Fontes Diegues, mais conhecido como Cacá Diegues, morreu aos 84 anos de idade na madrugada desta quinta-feira, dia 14. A triste notícia foi confirmada através das redes sociais pela Academia Brasileira de Letras, da qual o artista era imortal.

O perfil fez uma publicação lamentando a perda e revelou que a morte ocorreu devido a complicações em uma cirurgia:

Lamentamos profundamente a morte do cineasta e Acadêmico Cacá Diegues, aos 84 anos. Ele nos deixou na madrugada desta quinta-feira (14), no Rio de Janeiro, em decorrência de complicações durante uma cirurgia.

A academia ainda exaltou o legado deixado por Cacá, que foi um dos fundadores do Cinema Novo:

Membro da Academia Brasileira de Letras desde 2018, Diegues foi um dos grandes nomes do cinema nacional. Nascido em Maceió, ajudou a fundar o movimento Cinema Novo e construiu uma filmografia marcante, com clássicos como os filmes Xica da Silva [1976] e Bye bye Brasil [1980]. Sua obra equilibrou popularidade e profundidade artística ao abordar temas sociais e culturais com sensibilidade. Durante a ditadura militar, viveu no exílio, mas se manteve sempre ativo no debate sobre política, cultura e cinema. A ABL expressa sua solidariedade à esposa, Renata Almeida Magalhães, e aos filhos.

Além dos filmes Xica da Silva e Bye bye Brasil, o cineasta também era lembrado por ter feito Veja esta canção [1994], Tieta do Agreste [1995] e Deus É Brasileiro [2003].