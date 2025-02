Juninho vê exame não apontar lesão muscular para alívio de Filipe Luís no Flamengo

O técnico Filipe Luís não se cansa de falar que vai rodar o elenco do Flamengo em todo o Campeonato Carioca para evitar lesões musculares. Depois de perder o lateral-esquerdo Alex Sandro, o treinador viu Juninho deixar o campo diante do Botafogo acusando lesão na coxa. Exames nesta quinta, porém, deram alívio ao comandando ao não acusar uma contusão.

Juninho ganhou chance desde o início diante do Botafogo, mas ficou em campo no Maracanã somente por 11 minutos. Depois de parar em no goleiro Jhon logo no primeiro minuto, ele foi dar um pique e acabou levando a mão no posterior da coxa. Substituído, deixou todos no clube apreensivos.

Mas o alívio veio nesta quinta. O atacante recém-chegado ao Rio está apenas com um edema muscular na coxa direita. Juninho iniciou tratamento na Gávea, porém já sabe que não enfrentará o Vasco, sábado à noite, no Maracanã.

Na liderança da Taça Guanabara, com 17 pontos, o Flamengo está quase garantido nas semifinais. A vaga, matematicamente, depende de apenas um triunfo nas duas últimas rodadas, o que deixa muitos jogadores motivados a já buscarem o passaporte entre os quatro diante do arquirrival.

"A gente sabe da importância das vitórias nos clássicos, né. Bom para a gente e para a torcida. O torcedor quer ganhar clássico e é importante para a gente ganhar mais confiança para o decorrer do ano, que será muito intenso, com vários jogos, várias competições", afirma o volante Allan. "O Carioca é importante, mas temos muita coisa grande pela frente e almeja coisas maiores, então (o estadual) serve de preparação."

O volante, que luta por uma vaga entre os titulares, espera poder ajudar o time neste sábado, ciente que precisa mostrar para seguir no clube. "Clássico tem de vencer, independentemente de tabela, do momento de um ou outro, vamos entrar para vencer, é muito bom e vamos lá para tentar vencer. Esse ano senti que era minha última tacada, então estou fazendo de tudo para que as coisas deem bem."