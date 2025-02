CVM: Fiagro cresce 315% em 2 anos e chega a patrimônio líquido de R$ 43,7 bi

A indústria de Fiagro (Fundos de Investimento em Cadeias Agroindustriais) cresceu 315% nos últimos dois anos, enquanto o mercado como um todo avançou 17,4%. O patrimônio líquido investido no segmento saltou de R$ 10,5 bilhões, em dezembro de 2022, para R$ 43,7 bilhões, em dezembro de 2024. Os dados fazem parte da 9ª edição do Boletim CVM Agronegócio, publicado nesta quinta-feira, 13, pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O boletim destaca ainda a performance dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), cujo patrimônio líquido cresceu R$ 57,98 bilhões e alcançou R$ 153,5 bilhões em dezembro de 2024, incremento de 60%.

Nos últimos dois anos, a fatia do mercado de capitais correspondente ao agronegócio cresceu 16%. Enquanto o volume financeiro do segmento agro cresceu 36% no período, a R$ 540 bilhões, o volume financeiro total do mercado de capitais variou 17%, a R$ 15,3 trilhões.