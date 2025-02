Brunna Gonçalves revela decisão sobre escolha de padrinhos para Zuri, sua filha com Ludmilla

Brunna Gonçalves abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para bater um papo com os seguidores e é claro, que a maternidade foi um dos assuntos mais perguntados pelos fãs. A dançarina, que está esperando sua primeira filha com Ludmilla, fez uma revelação acerca de uma decisão que tomou ao lado da esposa.

Ao ser perguntada por um internauta se ela e a cantora já haviam escolhido os padrinhos de Zuri, a resposta foi que não e a ex-BBB explicou o motivo:

- Não, gente. A Zuri não vai ter padrinho nem madrinha. A gente não vai escolher. Quem vai escolher vai ser ela quando crescer. A pessoa com quem ela mais se identificar, ela vai escolher como padrinho e madrinha. A gente decidiu agir assim. Desde antes de engravidarmos, já tínhamos esse pensamento.

Na última quarta-feira, dia 12, inclusive, a influenciadora também falou sobre como está se preparando para o parto. Brunna contou aos seguidores que está fazendo fisioterapia pélvica.

- A fisioterapia pélvica ajuda muito a preparar o corpo para a hora do parto. Ela ajuda também a melhorar o assoalho pélvico, fazer a mobilidade no quadril para ajudar na hora do parto. Já é minha segunda aula e estou amando.

E ainda complementou que os exercícios estão ajudando a compreender mais o próprio corpo:

- Consigo entender mais o meu corpo e como vai ser mais ou menos na hora do parto, o tipo de força que eu tenho que fazer. Ajuda a gente a fortalecer o períneo. A gente faz vários exercícios de prender e soltar. Aprende também a força correta de fazer na hora da expulsão. Também ajuda a prevenir a dor na lombar. É muito bom.