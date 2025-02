Sabina Simonato assumirá oficialmente o comando do Bom Dia São Paulo no lugar de Rodrigo Bocardi

Sabina Simonato foi oficialmente confirmada como âncora do Bom Dia São Paulo. A jornalista já estava no comando do jornal matutino desde a demissão repentina de Rodrigo Bocardi, que aconteceu no fim de janeiro de 2025.

Através da TV Globo, Simonato declarou:

- Que desafio! É um privilégio mostrar a cidade acordando, dar o serviço completo para o paulistano ao sair de casa. No Radar já fazia isso e agora ainda mais, com a responsabilidade de sempre informar da melhor maneira. Estou feliz.

Bocardi estava na Globo desde 1999, e apresentava com Bom Dia São Paulo desde 2013. Sabina, por sua vez, era a dupla de Bocardi no programa. Com essa passagem de bastão, o repórter Tiago Scheuer ocupará essa função, dando informações em tempo real sobre o tempo e o trânsito.

Além disso, Simonato continuará apresentando o Bom Dia Sábado, que estreou em 1º de fevereiro, ao lado de Marcelo Pereira.