Emgea lança Feirão de imóveis com descontos de até 90% e financiamento em até 120 meses

A Empresa Gestora de Ativos (Emgea) realizará de 17 de fevereiro a 31 de março de 2025 um evento para oferecer imóveis com descontos de até 90% sobre o valor avaliado, considerando as condições de ocupação e conservação em que se encontram. Serão ofertados 226 imóveis distribuídos por 87 cidades de 13 Estados, incluindo capitais como Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

O mix de propriedades ofertado inclui 60% de casas, 35% de apartamentos e 5% de outros tipos de imóveis.

A estatal oferecerá financiamento próprio em até 120 meses, com entrada de 10%, taxa de juros nominal de 8% ao ano, sistema de amortização PRICE e correção pela Taxa Referencial (TR). As propostas estarão sujeitas à análise.

No evento, serão disponibilizadas três modalidades de compra: a "melhor proposta" (com disputas fechadas entre os interessados); leilão (modalidade clássica com disputa aberta); e o "Faça sua Proposta" (com imóveis disponíveis para ofertas abaixo do valor de venda).

De acordo com a Emgea, essa iniciativa integra o novo posicionamento estratégico da estatal, que busca fortalecer sua atuação como catalisadora do crédito imobiliário no Brasil.

"O Feirão de Imóveis foi projetado para fomentar a economia e gerar novas oportunidades para investidores e compradores, contribuindo para aumentar a liquidez do setor", diz a empresa em nota.

As transações serão viabilizadas por meio de uma plataforma que conecta os imóveis a uma rede de imobiliárias, corretores e leiloeiros.

A Emgea foi escolhida no ano passado pelo governo Lula para estimular a formação de um mercado secundário de financiamentos imobiliários no País.

A medida faz parte do Acredita, programa anunciado em abril de 2024 para estimular a oferta de crédito. A proposta, no entanto, ainda não teve avanços. Nos bastidores, a avaliação é de que, enquanto os juros estiverem neste nível elevado, dificilmente o projeto conseguirá alavancar.