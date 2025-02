Itaú expande Pix por aproximação para todos os clientes pessoas físicas

O Itaú Unibanco estendeu para todos os clientes pessoas físicas o Pix por aproximação, que terá oferta obrigatória por parte dos bancos a partir do próximo dia 28. Os clientes pessoas físicas do banco podem fazer pagamentos com Pix aproximando o celular das maquininhas da Rede, a empresa de adquirência do banco.

Os primeiros clientes tiveram acesso à funcionalidade em novembro do ano passado. Clientes de outras instituições também podem pagar com Pix por aproximação nas maquininhas "laranjinhas" da Rede.

O fluxo de pagamento é similar ao dos cartões cadastrados nas carteiras digitais. O cliente cadastra o Pix na carteira, e pode fazer o pagamento sem precisar entrar no aplicativo do banco.

Outras instituições começaram a testar a funcionalidade, que deve ampliar o uso do Pix como meio de pagamento no comércio físico.

"O Pix por aproximação traz a mesma fluidez e segurança dos pagamentos com cartão NFC, ampliando o acesso para quem tem o Pix como principal forma de pagamento", diz em nota o diretor de Pagamentos para Pessoa Física do Itaú, Mario Miguel.

Ainda segundo ele, o banco tem acompanhado a agenda do Banco Central de modernização dos meios de pagamento, que inclui o Pix, e trabalha para oferecer soluções cada vez mais ágeis.