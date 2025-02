Após fim de relacionamento com Wanessa Camargo, Dado Dolabella aparece com amiga de infância da cantora

Nesta quinta-feira, dia 13, o Portal Leo Dias revelou que, dois dias após o término com Wanessa Camargo, Dado Dolabella estava em uma viagem com a amiga de infância da ex, Renata Brás. Os dois estavam em uma piscina em um hotel no Guarujá, parecendo bem íntimos.

Após a repercussão da notícia, a atriz conversou com a reportagem do portal e comentou sobre o assunto:

- Vivemos um relacionamento de amizade, eu sou amiga da Wanessa, sou amiga do casal. Nessa coisa que aconteceu com ele, (estava dando) uma força de amiga, uma força de amiga. As pessoas estão especulando e não sabem o que tá acontecendo. Já me ligaram outras pessoas também, a gente teve na praia nesses dias, no Guarujá, convidei ele inclusive para ir (?) Ele foi para praia como amigo, conversamos várias coisas inclusive, profundas até, mas uma força de amiga. A gente tava com amigos aqui, não foi só eu e ele. Mas se alguém viu, é porque eu tive um momento sozinha com ele na piscina porque inclusive a gente tava tendo uma conversa que a gente não queria que ninguém escutasse, porque a Wanessa e ele estão todo mundo falando, então não é uma coisa para falar perto de pessoas que não conhecem a intimidade do casal. Inclusive eu nem vou falar o motivo do porquê eles tão ou não tão juntos. Se eles não querem falar, é uma decisão deles. Mas é amizade, amizade, sou muito amiga da Wanessa, Conheço a Wanessa desde que ela tem 12 anos de idade. Namorei o tio dela, o Luciano, então tem nada a ver.

Dado também respondeu Leo Dias sobre o momento e disse que estava apenas com amigos:

- Estava com um casal de amigos, a Renata e o Fabrício, não tinha mais ninguém.