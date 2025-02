Após sucesso da música Clone com Luan Santana, a dupla Júnior e Cezar revela desejo de novas parcerias

A dupla Júnior e Cezar explodiu nas redes sociais com o sucesso da música Clone com o Luan Santana e, desde então, o álbum Simplesmente vem conquistando o coração de todos.

Em entrevista, a dupla comenta como reagiu ao ver a fama que a canção alcançou:

Sinceramente, nós sempre acreditamos nessa música, desde a primeira vez que ouvimos, mas ela nos surpreendeu e muito! Não imaginávamos tamanha proporção que ela tomou. Ver as pessoas se identificando e criando vídeos com ela deixa a gente muito feliz e grato a Deus por tanto.

A obra é do DVD Simplesmente, gravado após quatro anos do último lançamento dos dois. Os cantores comentaram que, por mais que o tempo de espera tenha sido longo e demorado, eles acreditam que era para ser neste momento. O hit foi parar no TikTok e eles falam da importância das redes sociais para o sucesso de diversas músicas, revelando e se a gravaram já pensando no aplicativo:

Hoje em dia essas plataformas são as que fazem a música chegar mais rápido nas pessoas. A gente trata isso de forma natural, fazemos música que a gente gostaria de ouvir. Não é nosso perfil gravar algo que não gostamos. A gente sempre tenta unir música boa com esse toque mais comercial.

Como você sabe, todo artista tem cantores que se inspiram para iniciarem a carreira, e com Júnior e Cezar não foi diferente. Os dois falaram que, quando crianças, adoravam escutar João Paulo e Daniel, Bruno e Marrone, Zezé Di Camargo e Luciano, Édson e Hudson. Já sobre a nova geração, os dois comentam sobre Jorge e Mateus, Henrique e Juliano.

Falando sobre as duas últimas duplas, eles revelam o desejo de novas parcerias:

Tem vários artistas que a gente admira e sonha em colaborar, mas com certeza Jorge e Mateus e Henrique e Juliano seriam um sonho!