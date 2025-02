Jonas Brothers posta textão e assusta fãs nas redes sociais

Vai um sustinho aí? Pois é, quando nosso famoso preferido vem com um textão nas redes sociais não tem como ser coisa boa, não é? Foi o que pensaram os fãs de Jonas Brothers quando os irmãos compartilharam um longo comunicado em seu Instagram na última quarta-feira, dia 12.

Mas, ao contrário da primeira impressão, o texto se tratava de algo bom, os projetos do grupo para 2025. O texto começava:

Para nossos fãs incríveis, como família, temos refletido muito ultimamente. Já se passaram 20 anos desde que começamos essa jornada juntos. Para nós, parece que foi ontem que carregamos nossa minivan com alguns violões e cópias do CD It's About Time, a caminho de uma apresentação à tarde em um shopping local, prontos para tocar para qualquer um que quisesse nos ouvir. Estávamos perseguindo nosso sonho de fazer música e nos conectar com as pessoas da maneira profunda que só a música pode proporcionar. Éramos adolescentes naquela época.

E continua:

Nos anos que se seguiram, vocês nos deram memórias incríveis. Acordamos todos os dias cheios de gratidão por vocês estarem nessa jornada de 20 anos conosco. Juntos, celebramos conquistas, cometemos erros, superamos obstáculos e enfrentamos perdas. Em poucas palavras: crescemos todos juntos. É praticamente impossível colocar nossa gratidão em palavras. Nada disso teria sido possível sem vocês. Vocês estiveram ao nosso lado. Torceram por nós. Nos incentivaram. E nos inspiraram. Criamos memórias juntos em shows, esbarramos com vocês na rua, nos encontramos em aeroportos e lemos suas histórias incríveis nas redes sociais. Valorizamos nossa conexão com vocês tanto hoje quanto no dia em que fizemos nosso primeiro show.

Ao finalizar, eles ainda afirmaram:

Estamos celebrando essa jornada maluca de 20 anos fazendo o que amamos e mal podemos esperar para compartilhar isso com vocês. 2025 será um ano de música: Nova música dos Jonas Brothers. Músicas solo. Um álbum ao vivo de show. E uma trilha sonora. Nick retorna à Broadway nesta primavera para The Last Five Years. E estamos quase finalizando nosso filme de fim de ano, que mal podemos esperar para que vocês assistam neste outono. Esperem por muitas novidades nos próximos dias e semanas. Do fundo dos nossos corações: Obrigado. Que venham mais 20 anos ? e que possamos vivê-los juntos.O melhor ainda está por vir.