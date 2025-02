É difícil incorporar impactos de política comercial dos EUA; precisamos entender, diz Mello

O secretário de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, disse nesta quinta-feira, 13, que ainda é difícil incorporar os impactos da política comercial adotada pelos Estados Unidos e disse ser cedo para incorporar esse tema em qualquer cenário.

"Acho que é cedo para incorporar esse tema em qualquer cenário. Claro que pode construir cenários alternativos, mas temos ainda que entender melhor como isso vai correr, em que prazo, como vai ser afetado. Ainda leva tempo para ter mais clareza sobre esse cenário. Hoje é muito difícil apontar possíveis impactos. Por enquanto, do que foi anunciado, você pode ter algum impacto setorial, mas o impacto macro é mais difícil", disse ele.

Mello avaliou ainda que, do ponto de vista inflacionário, a composição do crescimento de 2025 é mais benigna, com maior foco no agronegócio e arrefecimento dos serviços.