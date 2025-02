Lula critica empresários e privilégios de juízes e diz que quem está na Presidência é o povo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou empresários e os privilégios de juízes e outras carreiras do serviço público em discurso durante evento no Amapá nesta quinta-feira, 13. Falando para uma plateia ao lado de vários políticos locais e ministros de Estado, Lula reclamou de empresários que dizem que não conseguem contratar pessoas por causa do Bolsa Família e disse que "juiz ladrão" tem como "castigo" a aposentadoria com salário integral.

"Tem empresário que fala para mim que está com mil vagas, mas o pessoal não quer trabalhar por causa do Bolsa Família. Não, eles não querem trabalhar porque o salário que você paga é pouco, paga um pouco mais para ver se ele não vai trabalhar. É simples assim. Porque eles acham que a gente não quer trabalhar porque a gente recebe o Bolsa Família, o Seguro Defeso, o seguro desemprego", afirmou o presidente, sempre usando os verbos na primeira pessoa do plural para se referir ao povo - uma forma de ele próprio se incluir entre a população.

"Eu não sou eu. Eu sou vocês. Quem está na presidência da República não é o Lula, são vocês, porque tudo o que faço, a minha escola, universidade e instituto federal eu aprendi com vocês", declarou.

Lula reconheceu que há fraudes e pessoas que tentam usar dos benefícios sociais de forma indevida. Foi aí que citou os privilégios de várias áreas do serviço público.

"É lógico que tem gente que se puder engana a gente, que se puder quer receber os dois ou os três. Mas não é o pobre. Vai ver na Câmara e nos governadores. Quantos têm três ou quatro aposentadorias? E não é de 2 mil reais, é de 20 mil ou 30 mil. Quando vemos denúncias de um juiz ladrão, qual é o castigo que dão? Aposentadoria com salário integral. 35 mil ou 40 mil. A gente quando faz uma bobagem é mandado embora sem direito.", afirmou o presidente.

Lula disse que "o povo quando tem mil reais, não vai depositar no banco não, vai comprar comida, roupa, cuidar da escola, comprar material escolar. Ele não vai depositar em dólar, ele vai comer". O presidente atribuiu o crescimento do PIB aos trabalhadores, e não aos patrões.