Cenário de 2025 é muito compatível com potencial de crescimento da economia, avalia Mello

O secretário de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, disse nesta quinta-feira, 13, acreditar que o cenário de crescimento econômico de 2025 é muito compatível com o PIB potencial. Ele reiterou que o governo tem uma agenda econômica que visa crescimento equilibrado e que não flutua à luz de "dados que saem na ponta".

Segundo Mello, o crescimento de 2025, mesmo em desaceleração, vai ser mantido em um patamar que mantém dinamismo da economia brasileira, com esforço para trazer inflação próxima à meta.

"É um ano em que veremos um crescimento econômico muito provavelmente mais próximo daquilo que apontamos como potencial de crescimento não inflacionário no país, o chamado PIB potencial. Vai ter composição diferente de 2024, com peso maior das atividades não cíclicas do que atividades cíclicas, e arrefecimento, mas ainda em patamar que mantém dinamismo da economia brasileira, compatível com esforço de trazer nossa inflação mais próxima da meta ao longo do tempo", disse ele.

O secretário avaliou ainda que é natural que após dois anos de crescimento forte, seja registrado agora um PIB mais moderado. Segundo ele, o crescimento projetado para 2025 está longe de ser baixo e não deve ser considerado um dado ruim, visto que os indicadores positivos serão mantidos.

Mello reiterou que o cenário de 2025 é condizente com o que a equipe econômica gostaria de ver na economia. Segundo ele, as projeções permitem que inflação volte à meta, com alimentos menos pressionados.