SPE avalia que avanços em consolidação fiscal abre cenário favorável à gestão da DPF em 2025

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda avalia que avanços em agendas importantes para o processo de consolidação fiscal do Brasil abrem um cenário favorável à gestão da Dívida Pública Federal (DPF), permitindo ao Tesouro Nacional executar sua estratégia de financiamento em linha com as diretrizes de melhora na composição dívida e alongamento de prazos já a partir de 2025.

A conclusão está no documento "2024 em retrospectiva e o que esperar de 2025", publicado nesta quinta-feira, 13.

De acordo com a SPE, a convergência da composição e estrutura de vencimentos aos limites desejados no longo prazo depende de condições macrofiscais que favoreçam o crescimento econômico e a consolidação fiscal.

Segundo o documento divulgado nesta quinta-feira, a expectativa de avanços na nota de crédito do País deve se apoiar nos esforços de consolidação fiscal e nas reformas em curso voltadas ao crescimento econômico.

"Esses fatores são cruciais para o avanço da gestão da DPF, especialmente na melhora de sua composição, com o objetivo de reduzir a exposição a juros flutuantes e ampliar a fatia de dívida com taxas prefixadas, a ser alcançada gradualmente no médio prazo", diz a nota.