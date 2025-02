Secretário dos EUA defende manutenção de boa relação com aliados no Pacífico

Os Estados Unidos precisam manter uma "boa relação" com seus aliados do Pacífico, afirmou o secretário de Defesa norte-americano, Pete Hegseth. Durante uma coletiva de imprensa após um encontro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Hegseth também ressaltou que o presidente dos EUA, Donald Trump, mantém uma "ótima relação" com o presidente da China, Xi Jinping.

O secretário de Defesa ainda mencionou que suas primeiras ligações telefônicas "foram com parceiros próximos do Pacífico".

Hegseth já conversou por telefone com autoridades da Filipinas, da Austrália, da Indonésia e do Japão, sendo o primeiro contato com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.