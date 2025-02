Após festão, Fabiana Justus faz reflexão e lembra que no último aniversário das filhas estava internada: Bolinho no hospital

Fabiana Justus fez um festão para celebrar a chegada dos seis anos de idade das filhas gêmeas - Sienna e Chiara. Ao chegar em casa, depois da comemoração, que rolou na última quarta-feira, dia 12, a influenciadora sentou para conversar com os seguidores.

Em uma reflexão sobre o último ano de sua vida, Justus relembrou que em 2024 estava internada no aniversário das gêmeas, pois tinha acabado de receber o diagnóstico de leucemia.

- Elas não tinham me visto careca ainda, eu já tava careca no dia do aniversário delas. E aí, quando elas foram para o hospital, foi a primeira vez que elas me viram careca, sem cabelo nenhum. E viram pessoalmente, né, porque a gente falou por telefone, elas viram no vídeo, mas foi a primeira vez que elas me viram pessoalmente. E eu fiz um bolinho no hospital, eles me permitiram, a gente ficou na sala da família que tem lá no andar, e a gente cantou parabéns, tinha jogos lá que eles deixaram para as famílias, quando vierem visitar, para jogar com os pacientes, aí a gente jogou jogos, e assim, eu tava dando tudo de mim, o máximo que eu consegui, eu tava passando mal, eu tava fraca, mas eu tava dando tudo de mim pra elas não perceberem nada, sabe?, começou contanto Fabiana.

Que continua:

- E aí, minha pressão começou a cair e eu comecei a me sentir muito mal. Eu olhei assim para Si e para minha mãe, que estava internada comigo, inclusive, e eu falei: Eu estou passando muito mal. Aí veio uma enfermeira, me levou para o quarto que eu fiquei na época, e eu tive que me recompor, porque minha pressão estava muito baixa. Então assim, eu tentei o máximo trazer um pouco de alegria para elas no dia do aniversário delas, mas eu só pude comemorar com elas, de fato, depois, entre as químios, quando voltei para casa e eu tava me sentindo melhor. Aí, sim, a gente comemorou, a gente fez acampamento aquele na sala. Eu falo que foi um dos melhores dias da minha vida, foi muito especial mesmo. Então assim, eu pude comemorar. Não é sobre o tamanho da festa, né, é sobre poder comemorar. E eu pude, mas do jeito que deu, sabe? E aí hoje, poder comemorar, fazer a festa pra elas, elas podendo chamar os amiguinhos que elas quiserem tanto.

Fabiana ainda relembrou das restrições que o tratamento exigia, como, por exemplo, não ter contato com muitas pessoas:

- E queira ou não, ano passado a gente teve que ficar bastante em isolamento, né? E aí, foi muito especial poder receber todos os amiguinhos delas. Eu perguntei, quantos amiguinhos de vocês foram à festa? O Bruno perguntou, na verdade, e elas falaram todos. Então, elas estão super felizes, radiantes. E a felicidade dos nossos filhos é a nossa, né? Então, eu tô indo, assim, vou tomar banho e tudo, mas assim, eu vou deitar muito, extremamente grata. Vou agradecer muito, vou rezar muito por estar tão diferente esse ano, por estar me sentindo bem, ótima, por curtir, por poder celebrar minhas filhas, que são a minha vida, né? Meus três filhos, meu marido, enfim. Então, é isso. Só queria dividir um pouco os sentimentos aqui dentro. O sentimento de gratidão que tá aqui todos os dias, mas nesses dias pega mais ainda, sabe? Deus é maravilhoso!

Atualmente, Fabiana ainda continua o tratamento, mas está em remissão. Além das gêmeas, ela também é mãe de Luigi, de um ano de idade. Justus é casada desde 2011 com o empresário Bruno Levi D'Ancona.