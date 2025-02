Primeira Festa do Líder é agitada no BBB25, mas Daniele Hypólito não consegue completar prova para participar da noitada

A madrugada desta quinta-feira, dia 13, foi muito agitada no BBB25! Isso porque os brothers puderam aproveitar pela primeira vez na edição a famosa Festa do Líder, que teve o tema de rodeio escolhido por João Gabriel, líder da semana, que chegou desfilando e aproveitando o momento de holofote.

Muita curtição!

A casa toda curtiu muito a festa, com direito a passinho e cantoria. Os brothers não economizaram nas dancinhas e Eva, Renata e Camilla comandaram a pista de dança!

Diego Hypólito subiu no palco com os gêmeos para cantar e o trio arrasou. E ainda teve um pequeno flerte entre Thamiris e João Gabriel.

Mas nem todo mundo pode aproveitar a festança, já que o líder teve que escolher alguém para ficar de fora da noitada. Sobrou para Daniele Hypólito, que foi obrigada a ficar trancada enquanto montava um quebra-cabeça de 300 peças, com somente água e pão para comer. E ela não conseguiu terminar a tarefa em tempo de aproveitar a festança com todo mundo.

E claro que seu irmão, Diego, não podia deixar de apoiá-la nessa situação. O brother soltou um recado fofo para irmã e disse:

- Dani, fica bem aí dentro, hein! Você é maravilhosa! Amada, irmã! Maravilhosa, amada, perfeita, sua lindica!

Ele também desconfiou de que ela estaria assistindo ao que estava acontecendo na festa de dentro do quarto e ainda mudou de visual no meio da curtição.

Desabafos sobre o jogo

Além dos passinhos, os participantes do reality também discutiram sobre estratégias no jogo e desabafaram sobre algumas pessoas na casa. Diego, por exemplo, conversou com Guilherme sobre Renata. Segundo ele, a sister loira não olha na cara dele.

Renata, em contrapartida, também estava discutindo o jogo com o Maike e o colocou contra a parede para decidir o seu posicionamento no jogo:

- Uma hora tu vai ter que decidir [...] Se tu é do lado do Diogo ou se é do lado da Camilla.

Camilla e Vitória Strada não ficaram para trás quando o assunto foi jogo. Elas apontaram com quem estão com ranço. Será que vem uma possível treta por aí?

O retorno

Por fim, Daniele voltou para a casa do BBB e não estava nada feliz após passar seis horas tentando montar o quebra-cabeça, e disse que João Gabriel criou um problema com ela:

- Ele criou problema com uma pessoa que não tinha embate nenhum com ele. Incoerente para caramba!