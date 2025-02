'BBB 25': Festa do Líder tem Vilma na pista de dança e alertas para aliados

A primeira Festa do Líder do BBB 25 animou a madrugada desta quinta-feira, 13, no reality show. Os brothers se uniram em coreografias na pista de dança e Vilma marcou presença na casa. Do outro lado, Daniele Hypolito ficou mais de 4 horas na montagem do quebra-cabeça e os participantes começaram a alinhar suas estratégias para o próximo Paredão.

Veja o resumo da madrugada no BBB 25:

Vilmoca

Vilma curtiu a festa do Líder João Gabriel e se jogou na pista de dança.

A animação ainda deu direito a uma apresentação exclusiva para os brothers.

A letra da música também chamou a atenção da sister.

Coreografados

Eva e Renata mostraram sincronia e coreografia na festa. Vinícius e Aline também entraram na dança com a cearense. O funk teve espaço na festa de João Gabriel e os brothers mostraram mais um passinho de dança.

Recados

Diego Hypolito mandou uma mensagem para a irmã, barrada da festa pelo líder na nova dinâmica. Mais tarde, o brother aconselhou Daniele a não contar aos participantes se estivesse assistindo à festa.

Quebrando a cabeça

Enquanto isso, Daniele continuou a montar o quebra-cabeça. A ex-atleta avançou na dinâmica e 1 hora depois já tinha montado o centro da imagem.

Após mais de 4 horas montando a peça, Daniele não desistiu de ter a chance de ir para a festa.

Olhares

Mateus notou um olhar diferente de Thamiris para João Gabriel. A carioca e João Gabriel dançaram juntos na festa do líder.

Alerta

Renata comentou com Eva que a eliminação de Gabriel foi uma alerta para as duas.

Especial

Diego elogiou Gracyanne Barbosa para Guilherme e brother comentou que ela não é sua opção de voto. A conversa continuou e Hypolito falou sobre o comportamento de Renata em relação a ele.

Decisões

Renata e Maike conversam sobre posicionamento no jogo e a professora de dança diz que ele vai precisar escolher um lado.

Leva e traz

Guilherme desabafa com Gracyanne sobre sua postura no jogo e afirma que não vai tomar decisões sobre coisas que ele não vê. O brother também conversou com Maike sobre o comportamento que adotou na casa.

Climinha

Camilla comentou com Vitória que continua sentindo um clima estranho em relação a Eva e Renata.

Fim de festa

A festa chegou ao fim na manhã desta quinta-feira, 13, com os brothers ainda na pista de dança.

Fim de quebra-cabeça

Sem conseguir montar o quebra-cabeça, Daniele voltou para a casa quando a festa chegou ao fim. A ex-ginasta disse que a decisão de João Gabriel foi incoerente e que o brother tinha outros desafetos para vetar da festa.

Gracinha

Gracyanne, Thamiris e Camilla chamaram a atenção de Vitória Strada para o comportamento da atriz durante as dinâmicas da casa.