Núcleo do PPI dos EUA sobe 0,3% em janeiro ante dezembro e 3,6% na comparação anual

O núcleo do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) - que exclui itens voláteis - dos Estados Unidos subiu 0,3% em janeiro ante dezembro, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 13, pelo Departamento do Trabalho do país. Na comparação anual, o núcleo do PPI avançou 3,6% em janeiro.

O resultado mensal representa uma desaceleração ante dezembro, que teve números revisados de estabilidade para alta de 0,4% ante novembro. Na taxa anual, contudo, houve aceleração em janeiro na comparação com o avanço de 3,5% em dezembro.

Analistas consultados pela FactSet projetavam alta de 0,3% na taxa mensal do núcleo do PPI e de 3,3% na anual em dezembro.

No documento, foi informado que o aumento mensal do índice cheio do PPI em dezembro foi revisado para cima, de 0,2% para 0,5%, enquanto o de novembro foi revisado para baixo, de 0,4% para 0,2%.

Com os números revisados, o índice cheio do PPI também teve leve desaceleração na taxa mensal de janeiro em relação ao mês anterior, enquanto a taxa anual ficou estável em 3,5%.

O dado é acompanhado de perto pelo mercado como um dos termômetros da inflação norte-americana, após surpreendente aceleração recente do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês).