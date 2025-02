Lucro da Pilgrim's Pride aumenta 75% no 4º trimestre, para US$ 235,9 milhões

A processadora norte-americana de frango Pilgrim's Pride, controlada pela brasileira JBS, teve lucro líquido de US$ 235,9 milhões, ou US$ 0,99 por ação, no quarto trimestre de 2024, informou a companhia na quinta-feira, 12, depois do fechamento do mercado financeiro. O resultado representa aumento de 75% ante igual período do ano anterior, quando a Pilgrim's teve lucro de US$ 134,7 milhões, ou US$ 0,57 por ação.

Em termos ajustados, o lucro aumentou 128,8%, para US$ 1,35 por ação.

A receita líquida diminuiu 3,5%, para US$ 4,37 bilhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado subiu 69,9%, de US$ 309,5 milhões para US$ 525,7 milhões.

A margem Ebitda ajustado avançou 5,2 pontos porcentuais, passando de 6,8% para 12%.

Nos Estados Unidos, as vendas líquidas diminuíram 1,78%, para US$ 2,61 bilhões. Segundo a Pilgrim's, a demanda por frango nos EUA permaneceu robusta tanto no varejo quanto no setor de foodservice no quarto trimestre.

A receita líquida no México caiu 5,1%, para US$ 499,65 milhões. Na Europa, a receita líquida recuou 6,1%, para US$ 1,259 bilhão.