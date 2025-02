Dólar ganha força com commodities fracas e realização após 3 quedas ante real

O dólar à vista ganhou força até R$ 5,78 na manhã desta quinta-feira, 13, após hesitar nos primeiros negócios. O ajuste positivo da divisa americana pode estar refletindo a queda do petróleo e do minério de ferro e possível realização de lucros, após cair nas últimas três sessões. No mês, as perdas ante o real se acumulam em 1,20%. O mercado de câmbio chegou a ceder de forma pontual, em meio ao recuo dos juros futuros em linha com as taxas dos Treasuries e após os dados de vendas no varejo em dezembro.

As vendas do comércio varejista caíram 0,1% em dezembro de 2024 em relação a novembro, de acordo com o IBGE, alinhando-se à mediana das estimativas dos analistas. Na comparação com dezembro de 2023, as vendas tiveram alta de 2%. No acumulado de 2024, o crescimento foi de 4,7% no varejo restrito.

No varejo ampliado (que inclui material de construção, veículos e atacado alimentício), as vendas caíram 1,1% em dezembro em relação a novembro, contrariando as expectativas de alta. Comparado a dezembro de 2023, as vendas do varejo ampliado subiram 1,4%, e no ano, o crescimento foi de 4,1%.

De forma pontual, o dólar à vista cedeu a R$ 5,7589 (-0,07%), pressionado por um apetite por risco externo, que pressiona a divisa americana para baixo ante pares principais e algumas moedas emergentes. Alguns analistas avaliam que o foco principal das tarifas americanas deve ser a China. Euro e libra também ganham frente o dólar com a surpresa positiva do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido, a desaceleração da inflação na Alemanha e uma inesperada alta na produção industrial britânica.

A chance de um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia mediado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está no radar. O enviado especial de Trump para a Rússia e a Ucrânia, Keith Kellogg, viajará para a Alemanha, Bélgica e Ucrânia de 13 a 22 de fevereiro para promover a meta de paz na região e defender os interesses de segurança nacional dos EUA.

Os contratos futuros do petróleo aceleraram perdas para mais de 1%, após o Hamas anunciar que irá libertar o próximo grupo de reféns israelenses, como planejado, aparentemente resolvendo um impasse que ameaçava o cessar-fogo na Faixa de Gaza. Além disso, o enviado especial de Trump para a Rússia e a Ucrânia, Keith Kellogg, viajará para a Alemanha, Bélgica e Ucrânia de 13 a 22 de fevereiro para promover a meta de paz na região e defender os interesses de segurança nacional dos EUA.

O preço do minério de ferro caiu 1,52%, cotado a 808 yuans por tonelada, o equivalente a US$ 110,54, em Dalian, na China.

Às 9h58, o dólar à vista subia 0,15%, a R$ 5,7724, ante máxima intradia a R$ 5,7834 (+0,35%). O dólar futuro para março ganhava 0,03%, a R$ 5,7865.