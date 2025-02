Fernanda Gentil leva susto após polícia bater em sua porta nos Estados Unidos

Fernanda Gentil passou pelo maior susto após a polícia bater na porta da casa que havia alugado para ficar com amigos enquanto curtia uma viagem à Disney. A jornalista e apresentadora relembrou o seu episódio em um vídeo compartilhado em seu canal no YouTube, confessando que ficou tensa com a situação, mas logo foi surpreendida pelo motivo que levou as autoridades a fazerem a visita.

Fernanda começa contando que já estava planejando a viagem há anos, mas demorou para que finalmente acontecesse por se tratar de um grupo de 24 pessoas.

- A gente meteu 24 pessoas em uma casa na Disney. Estava desde 2019 para fazer essa viagem. Imagina o desafio que é juntar 24 agendas, orçamentos, programações que sejam legais para todo mundo ou pelo menos para a maioria. Foi loucura, mas foi muito legal [...] Ficou um clima legal de amizade, família, teve música ao vivo em casa.

Em seguida, diz que a casa estava sempre com barulho, pois todo mundo se divertia junto. Quando viu que o policial havia batido na porta, a jornalista pensou que se tratava dessa questão e já tinha em mente o que diria à ele.

- A casa era um auê de barulho. [...] A gente ficava o tempo todo jogando, se encontrava no final do dia, tomava vinho, batia papo, botava música, cantava. Do nada, surgiu um policial. Eu falei: Pronto, é o barulho. Estou acostumada, no Brasil é o tempo inteiro. Fui [atender] toda já cheia de argumento, ia falar: Cara, desculpa, estamos de férias com as crianças, tenta entender.

Porém, a apresentadora nem imaginava o que realmente o levou a fazer a abordagem:

- Cheguei lá e falei: Oi, entra. Ai ele falou: A porta do carro ficou aberta. Foi só isso, ele só queria dizer que a porta do carro tinha ficado aberta. A porta era de correr da van. Não ficou só mal trancada ou mal batida, era abertona mesmo. [Estava] aquela friaca, a gente ia congelar no carro no dia seguinte. Falei: Claro, muito obrigada. Maravilhoso. Mas estava [com o c* fechado] não passava nem sinal de Wi-Fi. Já fui com a mãozinha assim [junta os pulsos indicando para colocar as algema].