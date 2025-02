Taxas futuras de juros cedem com varejo fraco em dezembro e Treasuries

Os números mais fracos das vendas no varejo em dezembro apoiam a queda dos juros futuros mais curtos BA na manhã desta quinta-feira, 13, enquanto os demais acompanham a queda dos rendimentos dos Treasuries.

As vendas do comércio varejista caíram 0,1% em dezembro ante novembro, porcentual idêntico ao da mediana das estimativas, enquanto as do varejo ampliado - que inclui as atividades de material de construção, veículos e atacado alimentício -, caíram 1,1% em dezembro ante novembro, contrariando a mediana de +0,1%. O dado corrobora o sinal de fraqueza da atividade no final do ano passado, deixado na quarta-feira (12) pela queda inesperada do volume de serviços.

Às 9h17 desta quinta-feira, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caía para 14,845%, de 14,898% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 cedia para 14,975%, de 15,052%, e o para janeiro de 2029 recuava para 14,859%, de 14,914% no ajuste de quarta.

