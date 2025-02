Graciele Lacerda toma medidas legais após ataques à filha com Zezé Di Camargo: - Difícil falar sobre isso sem se revoltar

Graciele Lacerda fez um pronunciamento nas redes sociais para falar sobre os ataques que Clara, sua filha com Zezé Di Camargo, vem recebendo na web. A influenciadora revelou que tomou medidas legais contra as páginas e internautas que fizeram comentários absurdos. Ela registrou um inquérito policial e moveu uma ação criminal.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, Graciele começa dizendo:

- Oi, meus amores, acabei de fazer a Clara dormir e vim gravar esse vídeo para vocês, porque eu quero falar de um assunto muito sério, algo que tem me angustiado que eu precisava compartilhar com vocês. Desde que a Clara nasceu, alguns perfis nas redes sociais tem espalhado ataques contra a nossa família e principalmente contra ela, comentários absurdos que tem nos indignado profundamente e é difícil falar sobre isso sem se revoltar.

Em seguida, a famosa deu mais detalhes sobre a decisão:

- Felizmente, hoje contamos com um escritório jurídico que cuida dessa parte para mim e para o Zézé e já estamos tomando todas as medidas legais cabíveis. Especificamente, conseguimos a derrubada de duas páginas de pessoas envolvidas nesses ataques. Além disso, registramos o inquérito policial e estamos movendo uma ação criminal por racismo, não apenas contra elas, mas contra contra todos que fizeram comentários criminosos.

A companheira de Zezé concluiu dizendo:

- Todo o caso já está com a polícia e nossos advogados e graças a Deus, as investigações estão bem avançadas. É triste ver pessoas atacando uma criança, racismo é crime e não há fiança para esse tipo de crime. Deixo aqui um recado muito claro. Estamos atentos e vamos tomar todas as medidas legais para punir quem ultrapassar os limites da lei. Quero agradecer ao escritório Pulpo Maziero por toda a dedicação e principalmente aos nossos advogados Mateus e João Paulo. E é claro que o meu eterno agradecimento a vocês pelo apoio de sempre. Obrigada.