Trump assina ordem para alinhamento de corpo diplomático à política externa dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que determina que o secretário de Estado, Marco Rubio reescreva as diretrizes sobre contratação, disciplina e outras regras de trabalho para o Serviço de Relações Exteriores. O objetivo é garantir que o quadro de funcionários esteja comprometido com a política externa do presidente.

"A falha em implementar fielmente a política do presidente é motivo para disciplina profissional, incluindo desligamento", diz a ordem.

Os procedimentos de pessoal dos departamentos executivos e agências encarregados de implementar a política externa do presidente devem, portanto, fornecer um meio eficaz e eficiente para garantir que os oficiais e funcionários implementem, fielmente, as políticas do presidente, de acordo com o documento.

A ordem determina ainda que o secretário deverá revisar ou substituir o Manual de Relações Exteriores e orientar agências subordinadas a remover, alterar ou substituir quaisquer manuais, procedimentos ou diretrizes.

O secretário, se considerar necessário ou apropriado, poderá prescrever procedimentos adicionais que os funcionários subordinados deverão seguir no desempenho de suas responsabilidades, ressalta o documento.