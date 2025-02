Portuguesa empata com o Água Santa e perde chance de assumir a ponta do Grupo B do Paulistão

A Portuguesa deixou escapar a chance de assumir a liderança do Grupo B do Campeonato Paulista, ao empatar sem gols com o Água Santa, nesta quarta-feira, no estádio Distrital de Inamar, em Diadema, pela nona rodada. O resultado também foi ruim para o mandante, que continua ameaçado pelo rebaixamento.

Com 10 pontos, a Portuguesa completou quatro jogos sem derrota e se igualou ao Guarani, porém, perde no número de vitórias: 3 a 2. O time de Campinas ainda vai jogar quinta-feira em casa diante do Novorizontino.

O Água Santa é lanterna do Grupo C, com seis pontos. O time de Diadema não vence há cinco jogos. No retrospecto geral diante da Portuguesa, o Água Santa segue em vantagem: sete vitórias, quatro derrotas e seis empates.

O que prevaleceu desde os primeiros instantes de jogo foi a disposição do Água Santa em buscar o gol. Até por conta disso, a Portuguesa se viu obrigada a recuar para conter o esforço do adversário.

O ímpeto inicial foi contido por um fator extra-campo: aos dez minutos, uma das torres de iluminação apagou parcialmente. O jogo ficou paralisado por oito minutos.

Na retomada, o Água Santa manteve o domínio e a posse de bola. Mesmo com mais finalizações, o time da casa não conseguiu criar chances reais para abrir o placar.

O segundo tempo começou com o mesmo cenário, com a Portuguesa mantendo duas linhas defensivas e com um agravante: sem conseguir puxar os contra-ataques. A sua primeira chance aconteceu somente aos 21 minutos, quando Cristiano apareceu bem na área, chutou e o goleiro Luan Ribeiro rebateu a bola.

A primeira grande chance do jogo foi do Água Santa, aos 32 minutos, quando Davi Gomes ganhou em velocidade da marcação e, da linha da grande área, chutou forte. A bola tocou no pé da trave esquerda e saiu. A Lusa respondeu aos 38, quando Rildo apareceu na frente de Luan Ribeiro, que abafou o atacante com a bola tocando em seu rosto. Ninguém mais teve chance melhor para marcar.

Pela 10ª rodada, o Água Santa vai sair diante do Santos, domingo, às 20h30, na Vila Belmiro. No sábado a Portuguesa enfrenta o Corinthians, às 18h30, no Pacaembu.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA 0 X 0 PORTUGUESA

ÁGUA SANTA - Luan Ribeiro; Ynaiã, Robles, Rafael Vaz e Renan Castro; Villian, Netinho (Ramon) e Luan Dias (Robinho); Davi Gomes. Ademilson (Marco Antônio) e Mike (Willen). Técnico: Pintado.

PORTUGUESA - Rafael Santos; Gustavo Telles, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Lucas Hipólito; Fernando Henrique, Hudson (Barba) e Cristiano (Igor Torres); Jajá (Everton), Renan Peixoto (Henrique Almeida) e Maceió (Rildo). Técnico: Cauan de Almeida.

CARTÕES AMARELOS - Ademilson e Davi Gomes (Água Santa). Hudson (Portuguesa)

ÁRBITRO - Raphael Claus

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP).