Leite defende projeto alternativo para PSDB em 2026

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou nesta quarta, 12, que uma das condições para o seu partido aceitar compor uma federação ou uma fusão é ter um "projeto alternativo" na eleição presidencial de 2026, sem alianças com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Mais cedo, o presidente do PSDB, Marconi Perillo, havia recuado da possibilidade de o partido ser incorporado ou se fundir com outras siglas neste momento. Atualmente, há negociações com PSD e MDB.

"Queremos ajudar o País a construir um projeto nacional alternativo a esse que está aí. Se observarmos nessas agremiações uma disposição de construir apoio ao atual governo ou ao grupo mais ligado ao ex-presidente Bolsonaro, não há possibilidade de avançar nessa direção", disse Leite. Questionado se quer disputar o Planalto, o governador respondeu que a aspiração é "natural", mas que o projeto deve ser coletivo.