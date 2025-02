TIM aprova venda da Sparkle ao Ministério da Economia da Itália e Retelit por ? 700 milhões

O Conselho de Administração da TIM aprovou a oferta vinculante para a compra da participação de 100% da empresa na Sparkle, recebida ontem do Ministério da Economia e Finanças e da Retelit. A oferta avalia a Sparkle em 700 milhões de euros.

A assinatura do acordo ocorrerá até 11 de abril de 2025 e espera-se que a venda seja finalizada no primeiro trimestre de 2026, uma vez que as atividades preparatórias, incluindo a obtenção das autorizações Antitruste, sejam concluídas.