Fofura! Príncipe Harry revela que filho de cinco anos pediu para ver vídeos e fotos de Lady Di

Durante uma entrevista ao canal canadense CTV, Príncipe Harry revelou um momento fofo de seu primogênito, Archie. O garotinho, de cinco anos de idade, fruto do casamento com Meghan Markle, pediu para ver fotos e vídeos de Princesa Diana, sua avó paterna.

Harry está no Canadá em prol ao Invictus Games, torneio poliesportivo voltado para veteranos dos exércitos de vários países, e isso trouxe à tona a curiosidade de Archie sobre a existência de minas terrestres.

- O Archie estava perguntando sobre minas terrestres, então eu falei sobre como alguns desses caras [atletas do Invictus] foram explodidos. Acho que falar sobre esses dispositivos provavelmente é um pouco demais neste momento, mas me peguei falando com ele sobre minas com ele aos cinco anos.

Em vida, Lady Di fez várias campanhas que apoiavam vítimas de acidentes com minas terrestres, o que fez o príncipe falar sobre a mãe para o filho:

- Curiosamente, isso me deu a chance de falar sobre minha mãe, a avó dele, o que eu nem sequer considerava, então esse foi o desenrolar da história para ele. Ele queria ver vídeos e fotografias da vovó Diana fazendo a parte dela em relação à minas terrestres, todos aqueles anos atrás. Isso resultou em uma conversa muito interessante entre nós dois, diferente do que eu pensava que aconteceria.

Que fofura!