Casa Branca refuta informação de inexistência de provas de fraude em despesas federais

A Casa Branca refutou que não haja provas sobre supostas fraudes em despesas do governo federal, citando matéria publicada pelo jornal The New York Times sobre o tema.

"Aparentemente, o Times e outros meios de comunicação com ideias semelhantes não têm acesso a uma nova ferramenta de pesquisa chamada Google", diz uma nota publicada no site do Executivo americano nesta quarta-feira.

O escritório de contabilidade do governo divulgou um relatório no ano passado concluindo que "nenhuma área do governo federal está imune à fraude", pontuou o documento. "Estimamos que o governo federal poderia perder entre US$ 233 bilhões e US$ 521 bilhões anualmente devido a fraudes".

"O presidente Donald Trump está determinado a ser um bom administrador do dinheiro dos contribuintes e a pôr fim aos gastos fraudulentos e inúteis", concluiu a nota da Casa Branca.