Primeira cúpula UE-Ásia Central será realizada nos dias 3 e 4 de abril

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, juntamente com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, viajarão ao Uzbequistão para a primeira cúpula UE-Ásia Central, nos dias 3 e 4 de abril. A cúpula será realizada pelo presidente uzbeque, Shavkat Mirziyoyev, com a participação dos líderes do Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Turcomenistão.

A cúpula será uma oportunidade fundamental para a UE demonstrar seu interesse geopolítico em intensificar o envolvimento bilateral e aprimorar a cooperação regional com a Ásia Central, afirma o comunicado da Comissão Europeia. "Dada a evolução do cenário geopolítico, marcado pela guerra ilegal de agressão da Rússia contra a Ucrânia e os desenvolvimentos em curso no Afeganistão, as relações entre a UE e a Ásia Central tornaram-se de importância estratégica crescente ao longo dos anos", acrescenta a nota.