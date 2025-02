Bolsas de NY fecham mistas com CPI forte, falas de Powell e possível acordo de paz na Ucrânia

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única, com apetite ao risco enfraquecido após o índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA superar as expectativas, reduzindo chances de corte nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed) e aumentando preocupações com possível reaceleração da inflação. Os investidores também digeriam as declarações de Jerome Powell, presidente do BC americano, no Congresso. Contudo, um possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia ajudou a mitigar as perdas em Wall Street.

O índice Dow Jones recuou 0,50%, a 44.368,68 pontos, o S&P 500 caiu 0,27%, a 6.051,93 pontos, enquanto o Nasdaq teve leve avanço de 0,03%, a 19.649,95 pontos.

Após abrirem em queda, as bolsas reduziram as perdas após a divulgação de conversas telefônicas entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder russo, Vladimir Putin, sobre negociações de paz na Ucrânia. O Dow Jones e o S&P 500 diminuíram prejuízos, enquanto o Nasdaq rondou a estabilidade.

Hoje, Powell destacou o "grande progresso" do Fed em aproximar a inflação de sua meta, mas ressaltou que "ainda não chegamos lá". Durante seu testemunho de ontem, o presidente do banco central dos EUA afirmou que os dirigentes da instituição não estão "com pressa para ajustar a postura da política monetária".

Após registrar queda de mais de 16% nos últimos cinco dias, a Tesla fechou em alta de 2,44%, mesmo diante de preocupação sobre possíveis distrações do CEO Elon Musk, como seu envolvimento com o governo dos EUA. A Intel avançou 7,20%, estendendo ganhos de ontem, quando o vice-presidente dos EUA, JD Vance, anunciou a produção de chips de inteligência artificial (IA) no país.

Com resultados que decepcionaram investidores, as ações da Lyft tombaram 7,92% e as da Zillow caíram 9,40%. Na direção oposta, o desempenho da CVS Health agradou e as ações saltaram 14,98%. As ADRs da Alibaba avançam 4,89% em Nova York, com progressos nas negociações sobre IA com a Apple (+1,83%).