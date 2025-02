Daniel Rocha sai em defesa de Vitória Strada nas redes sociais: Não venha falar coisa negativa da minha namorada

Não fale de Vitória Strada perto de Daniel Rocha! Na última terça-feira, quando a sister estava no paredão, o ator compartilhou um clique nas redes sociais com uma camiseta com o rosto da namorada.

Nos comentários, no entanto, o ator recebeu o seguinte comentário:

Acho que a vitória VAI PEGAR STRADA! Está claro! Ela vai... Pela Strada.

Com isso, Daniel rebateu:

Você errou querido. Por favor, não venha aqui falar coisa negativa da minha namorada, ok?

Vale lembrar que os dois estão namorando desde março de 2024.