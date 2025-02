Grávida, Raíssa Barbosa faz desabafo sobre maternidade solo: - Transformando desafio em conquista

Raíssa Barbosa tem mostrado todas as atualizações sobre sua gravidez. Nesta quarta-feira, dia 12, a influenciadora compartilhou com os seguidores e fãs que seu bebê está se desenvolvendo normalmente e está saudável.

A ex-participante do reality A Fazenda também falou sobre o desafio de ser mãe solo e estar fazendo tudo sozinha:

- Bebê crescendo forte e saudável, com frequência cardíaca de 137 bpm e 21 semanas e dois dias, conforme o exame! Estou fazendo tudo sozinha, com muito amor e dedicação, transformando cada desafio em conquista. Essa jornada é minha e do meu pequeno universo. Gratidão a todos que acompanham essa história!

A nova mamãe ainda mostrou imagens do ultrassom, e revelou que achava que a barriga estava pequena, mas foi tranquilizada por seu médico, que garantiu que a criança segue crescendo como todos os bebês. Raíssa também trouxe uma reflexão, na qual relatou que a gestação tem feito ela aprender muitas coisas:

- Mesmo sabendo que sou eu, sozinha, fazendo tudo até aqui, essa fase tem me ensinado que força de verdade não vem de palavras, vem de ações.