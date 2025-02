Polônia afirma que UE protegerá setor de aço e alumínio contra desestabilização do mercado

A presidência polonesa do Conselho da União Europeia (UE) declarou que os membros do bloco estão "determinados a proteger o setor de aço e alumínio da UE contra uma possível desestabilização do mercado", em publicação no perfil oficial do Conselho polonês no X.

A presidência também reafirmou seu compromisso em manter uma cooperação positiva com os Estados Unidos, visando "remover barreiras no mercado transatlântico e promover a segurança econômica" tanto para os europeus quanto para os norte-americanos.

O posicionamento surge em meio a intensas discussões entre os países da União Europeia para avançar nas negociações com os Estados Unidos e evitar políticas tarifárias por parte do presidente Donald Trump contra aço e alumínio e outros produtos do bloco europeu.