Petróleo fecha em queda de mais de 2% com falas de Trump, Putin e Zelesnky sobre acordo de paz

Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda de mais de 2% nesta quarta-feira, 12, a medida que o mercado acompanhava a notícia de que o presidente dos EUA, Donald Trump, teve conversas com os presidentes russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre começar imediatamente as negociações de um acordo de paz na Ucrânia.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para março fechou em queda de 2,65% (US$ 1,95), a US$ 71,37 o barril, enquanto o Brent para abril, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 2,36% (US$ 1,82), a US$ 75,18 o barril.

Trump afirmou, através do Truth Social, que teve uma conversa "longa e produtiva" com Putin está tarde e que ambos "concordaram e querem parar as milhares de mortes" que ocorreram desde que a guerra teve início, em fevereiro de 2022.

O republicano, porém, não deu mais detalhes de como funcionaria o acordo. Zelensky declarou que também teve uma conversa com Trump, e que eles discutiram sobre as oportunidades para alcançar a paz.

Os preços da commodity também era pressionados por estoques semanais de petróleo bruto dos EUA acima do previsto.

Os estoques tiveram alta de 4,07 milhões de barris nesta semana, a 427,86 milhões de barris, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) do país. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam alta de 2,4 milhões de barris.

No radar, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) cortou previsão para o aumento da oferta da commodity entre os países fora da Opep+ em 2025 em 100 mil barris por dia (bpd), para 1 milhão de bpd, segundo relatório mensal publicado nesta quarta. De acordo com o cartel, as maiores contribuições serão dos EUA, Brasil, Canadá e Noruega.