Mariana Rios publica carta aberta em apoio à Lexa após morte da filha: Eu só quero que você fique bem!

Após anunciar nesta semana que a filha Sofia, fruto do relacionamento com Ricardo Vianna, morreu três dias após o parto, Lexa vem recebendo muitas mensagens de carinho de diversos amigos famosos. Mariana Rios não deixou de mostrar para a amiga que se preocupa com ela e publicou uma carta aberta nas redes sociais.

No Instagram, a atriz lamentou a morte da pequena e prestou apoio para a artista, visto que, em 2020, Mariana sofreu um aborto e perdeu seu filho:

Eu só quero que você fique bem! Não precisa ser hoje, mas quando o tempo permitir. Fique bem, pois ainda há tanto a ser vivido e visto. Fique bem por você! Para você! Que todas as comemorações estejam guardadas em sua memória, assim como todas as boas notícias compartilhadas! Não se envergonhe de nada, pois você fez o seu melhor! Ser escolhida para oferecer afeto, mesmo que por um breve período, àquele que necessitava tanto desse apoio em sua evolução espiritual, pode parecer incompreensível inicialmente. No entanto, Deus sempre nos revela a razão no tempo Dele! Fique bem, pois agora você é mais forte do que antes. E nunca se esqueça de que você experimentou a sensação mais linda dessa existência: o verdadeiro amor! Meu abraço apertado para Lexa e para todas as mães que devolveram seus filhos aos céus! Mariana Rios.