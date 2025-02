Disney ajusta políticas de inclusão e modifica aviso de conteúdo em filmes clássicos; entenda

A Walt Disney Company anunciou nesta terça-feira, 11, que irá ajustar os avisos de conteúdo em alguns de seus filmes mais antigos, como Peter Pan (1953) e Dumbo (1941). A alteração vem em meio à mudança de estratégia dos programas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) da companhia, e foi anunciada em um comunicado interno enviado aos funcionários.

Na prática, a alteração significa que o aviso de conteúdo, que toca automaticamente antes de alguns filmes mais antigos no Disney+, será reduzido. O texto serve para contextualizar algumas representações estereotipadas ou preconceituosas que podem aparecer nas histórias.

A versão atual diz: "Este programa inclui representações negativas e/ou maus tratos de pessoas ou culturas. Esses estereótipos eram incorretos na época e continuam sendo incorretos hoje. Em vez de remover esses conteúdos, queremos reconhecer o impacto nocivo que eles tiveram, aprender com a situação e despertar conversas para promover um futuro mais inclusivo juntos. A Disney tem o compromisso de criar histórias com temas inspiradores e motivadores, que reflitam a diversidade da experiência humana no mundo todo."

Já a nova versão, mais curta, é semelhante ao texto criado originalmente em 2019, quando a plataforma de streaming foi lançada nos Estados Unidos e Canadá: "Este programa é apresentado como criado originalmente, e pode conter estereótipos ou representações negativas".

O texto do anúncio, assinado pela gestora de Recursos Humanos, Sonia Coleman, e obtido pelo portal Axios, também anuncia que a companhia vai encerrar a iniciativa "Reimagine Tomorrow" (Reimagine o Amanhã) e o site correspondente, usado para dar destaque a histórias e criadores de comunidades de minoria representativa. Segundo o memorando, "isso não vai modificar o compromisso da empresa com a criação de uma cultura da qual todos possam se sentir parte e onde todos possam prosperar".

A novidade é interpretada pelo mercado como uma espécie de adequação ao governo do presidente Donald Trump, já que a plataforma vinha sendo atacada pela ala conservadora por iniciativas como o "Reimagine Tomorrow". A ideia, agora, é dar mais foco aos resultados comerciais.