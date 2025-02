Entrevista para o Fantástico, surpresa dos amigos... Veja o que Preta Gil já fez após a alta hospitalar!

Depois de passar semanas internada, Preta Gil recebeu alta hospitalar no dia 11 de fevereiro de 2025. Lutando contra um câncer no intestino, a cantora estava hospitalizada desde dezembro, quando realizou uma cirurgia de 21 horas para retirada de tumores. Na primeira noite em casa, ela contou que sair do hospital foi uma decisão que tomou em conjunto com os médicos, mas que seguirá com enfermeiras para auxiliá-la. Vale lembrar que, desde a cirurgia, Gil está com uma bolsa de colostomia permanente.

Em conversa com Maju Coutinho, Preta concedeu uma entrevista ao Fantástico para falar sobre a próxima fase do tratamento. Além disso, ao chegar em casa, ela foi recebida por uma festa surpresa, preparada por seus amigos e familiares.

No entanto, a festa começou no hospital mesmo. Ao deixar o quarto, ela foi recepcionada pelos profissionais que a ajudaram no seu período internada.