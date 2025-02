Ex-marido de Naya Rivera fala pela primeira vez sobre o acidente que matou a atriz e afirma que filho se culpa até hoje

Em entrevista exclusiva para a revista People, o ex-marido de Naya Rivera, Ryan Dorsey, afirmou que o filho do casal, Josey, se culpa pela morte da mãe. Caso você não se lembre, a atriz morreu afogada em 2020, após pular com o filho no Lado Piru, na Califórnia. Ela conseguiu salvar o pequeno - que na época tinha quatro anos de idade - mas percebeu que estava afundando. O menino, foi encontrado horas depois à deriva, dormindo em um barco vestindo um colete salva-vidas.

Ryan falou pela primeira vez após a morte trágica da ex-mulher, e deu declarações fortes sobre como tudo que ainda o lembra Naya.

Muitas músicas me fazem pensar nela, como Valerie, de Amy Winehouse, que ela cantou em Glee, e Sunflower, de Post Malone e Swae Lee, porque eu sempre comprava girassóis para ela aos domingos, conta ele.

Naya e Dorsey foram casados de 2014 a 2018 e, desse relacionamento, tiveram apenas um filho.

Eu o trato de forma diferente do que trataria uma criança normal por causa do que ele passou. Para mim, não é grande coisa se ele ouve uma palavra ruim ou se vê alguém ser morto na TV. Não sei se essa é uma maneira ruim de criá-lo, mas são as cartas que nos foram dadas, continua Dorsey.

Ele também revela que o garoto segue se culpando pela perda da mãe:

[Ele] disse várias vezes (...) que estava tentando encontrar um bote salva-vidas para sua mãe antes da morte dela. Havia uma corda, mas havia uma grande aranha na corda, e ele estava com muito medo de jogá-la. Eu o tranquilizei: Amigo, aquela corda não seria longa o suficiente. Isso, obviamente, ainda está gravado em sua cabeça.

O ator relembra a angústia dos cinco dias em que Naya Rivera passou desaparecida no Lago Piru, localizado no Condado de Ventura, na Califórnia:

Foram os piores cinco dias da minha vida. Havia um medo, e se não a encontrássemos? Foi simplesmente horrível.